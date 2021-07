L’ultima telefonata tra Raffaella Carrà e Cristiano Malgioglio | “Non capii che era un addio”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Perla morte diè stato un tuffo al cuore. Inaspettata, come per tutti. Dolorosissima. Un vuoto che difficilmente riuscirà a colmare. In una intervista ad Adnkronos,ha voluto svelaredi circa un mese fa con la grande, scomparsa per una malattia all’età di 78 anni.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.