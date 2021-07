Lello, un uomo ritrovato: ora è sobrio e fa il giardiniere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da qualche tempo si erano perse le sue tracce. Il motivo è facilmente spiegabile: è andato in una comunità di recupero. E, almeno fin qui, sembra che stia effettivamente recuperando. Chi è Lello Lello, conosciuto sul web per alcuni suoi video diventati virali, sta facendo progressi nel percorso verso la sobrietà. Un video in particolare divenne fonte di meme nel mese di novembre: un giornalista lo rimproverò per non essere andato al SERT. Lui, seduto su una sdraio e visibilmente ubriaco, a stento gli rispondeva. Il soggetto in questione ha avuto problemi di dipendenza dall'alcool e anche grazie all'opera di convincimento di Antonio Loconte, giornalista ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da qualche tempo si erano perse le sue tracce. Il motivo è facilmente spiegabile: è andato in una comunità di recupero. E, almeno fin qui, sembra che stia effettivamente recuperando. Chi è, conosciuto sul web per alcuni suoi video diventati virali, sta facendo progressi nel percorso verso la sobrietà. Un video in particolare divenne fonte di meme nel mese di novembre: un giornalista lo rimproverò per non essere andato al SERT. Lui, seduto su una sdraio e visibilmente ubriaco, a stento gli rispondeva. Il soggetto in questione ha avuto problemi di dipendenza dall'alcool e anche grazie all'opera di convincimento di Antonio Loconte, giornalista ...

