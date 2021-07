Leffe in piazza, ogni giovedì sera di luglio ristoranti e negozi aperti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un invito a ritrovarsi insieme, in tutta sicurezza, tra i tavoli all’aperto per una cena, un caffè, un drink o lo shopping tra i numerosi negozi aperti con sconti speciali. È all’insegna del ripartire attraverso una socialità ritrovata l’impegno della comunità di Leffe, che grazie alla collaborazione fra il Comune ed oltre venti attività commerciali propone serate “open” dalle 19 alle 23. Aderiscono all’iniziativa 035 Beer & Coffee Shop, Ristorante Al Cantuccio, Alimentari Zenoni Alessia, Bar Il Calice, Bargegia abbigliamento e calzature, Bloom fiori, Elena & Giuliana, G&G Pizzeria d’asporto, Gelateria Franca, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un invito a ritrovarsi insieme, in tutta sicurezza, tra i tavoli all’aperto per una cena, un caffè, un drink o lo shopping tra i numerosicon sconti speciali. È all’insegna del ripartire attraverso una socialità ritrovata l’impegno della comunità di, che grazie alla collaborazione fra il Comune ed oltre venti attività commerciali proponete “open” dalle 19 alle 23. Aderiscono all’iniziativa 035 Beer & Coffee Shop, Ristorante Al Cantuccio, Alimentari Zenoni Alessia, Bar Il Calice, Bargegia abbigliamento e calzature, Bloom fiori, Elena & Giuliana, G&G Pizzeria d’asporto, Gelateria Franca, ...

