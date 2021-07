Laurent Simons, il bambino prodigio: a 11 anni si laurea in fisica dopo “soltanto dodici mesi di studi” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piccoli geni si laureano. Laurent Simons ha 11 anni. È belga. Mangia patatine fritte e gioca con uno splendido pastore tedesco, almeno a stare alle sue testimonianze fotografiche sul suo profilo Instagram da 56mila follower. Laurent, comunque, figura spesso anche davanti al pc mentre corrucciato e assorto cerca di risolvere insolubili problemi. Poi ancora appare di fronte a lavagne con disegnati complicati schemi e sistemi algebrico/matematici. Insomma, per chi non l’avesse capito Laurent Simons è un genietto che una coppia di genitori social cerca di far apparire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piccoli geni sino.ha 11. È belga. Mangia patatine fritte e gioca con uno splendido pastore tedesco, almeno a stare alle sue testimonianze fotografiche sul suo profilo Instagram da 56mila follower., comunque, figura spesso anche davanti al pc mentre corrucciato e assorto cerca di risolvere insolubili problemi. Poi ancora appare di fronte a lavagne con disegnati complicati schemi e sistemi algebrico/matematici. Insomma, per chi non l’avesse capitoè un genietto che una coppia di genitori social cerca di far apparire ...

