Italia-Spagna | l’invasore festeggia con gli Azzurri | Verratti incredulo

L'Italia, battendo la Spagna, vola in finale di Euro 2020: nei festeggiamenti a fine partita un invasore ha lasciato tutti a bocca aperta: il video. Verratti e la squadra festeggiano dopo la vittoria sulla Spagna (via social)Roberto Mancini ed i suoi ragazzi stanno regalando all'Italia intera un vero e proprio sogno. L'entusiasmo del gruppo e la compattezza dimostrata anche e soprattutto dopo l'infortunio di Spinazzola sono la forza di questa Nazionale. Un unico obiettivo ora: andare a Wembley e chiudere la pratica chiamata Euro 2020. All'inizio di questo percorso quasi ...

