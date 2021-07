Isola dei Famosi addio | Mediaset vuole sostituirla con un altro programma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Gossip Pier Silvio Berlusconi pronto a rivoluzionare l’intrattenimento di Canale 5 Pubblicato su 7 Luglio 2021 L’ultima edizione dell’deinon ha lasciato il segno. Nonostante le buone premesse e il ritorno di Ilary Blasi in tv il reality show potrebbe presto tornare in soffitta. Stando a quanto riporta Dagospia ilè stato confermato per la prossima stagione televisiva ma nei prossimi mesi tutto potrebbe cambiare in maniera inaspettata. Gli ascolti poco esaltanti e lo scarso interesse del pubblico starebbero portando Pier Silvio Berlusconi a rivoluzionare completamente la parte dell’intrattenimento ...

Una notizia che potrebbe sconvolgere i fan dell'Isola dei Famosi, pronti alla prossima edizione come annunciato nei giorni scorsi… Il reality in Honduras condotto dalla bellissima Ilary Blasi è al ...Nel corso dell'ultima stagione televisiva - ed anche in occasione delle precedenti - L'isola dei Famosi non ha certo brillato per ascolti. Motivo per cui Mediaset starebbe pensando di far capare il ...