Inzaghi: “L’Inter è una bellissima sfida, era arrivato il momento di cambiare” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simone Inzaghi è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore delL’Inter. Ho grande entusiasmo e motivazioni, è una bellissima sfida di cui sono rimasto subito convinto. Ci sono state persone che mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. Sono consapevole delle difficoltà, abbiamo un titolo da difendere ma faremo di tutto per restare campioni. Ne approfitto per fare i complimenti a Conte e alla sua squadra. Sapevo che Hakimi sarebbe stato ceduto ma mi è stato promesso che la squadra resterà competitiva. Puntiamo anche a fare un percorso migliore in Champions, dal 2011 L’Inter non va ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simoneè stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del. Ho grande entusiasmo e motivazioni, è unadi cui sono rimasto subito convinto. Ci sono state persone che mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. Sono consapevole delle difficoltà, abbiamo un titolo da difendere ma faremo di tutto per restare campioni. Ne approfitto per fare i complimenti a Conte e alla sua squadra. Sapevo che Hakimi sarebbe stato ceduto ma mi è stato promesso che la squadra resterà competitiva. Puntiamo anche a fare un percorso migliore in Champions, dal 2011non va ...

