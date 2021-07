In Francia 11 persone sono state giudicate colpevoli per aver inviato messaggi di odio all’adolescente che nel 2020 aveva pubblicato un video contro l’Islam (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mercoledì un tribunale di Parigi ha giudicato undici persone colpevoli di aver inviato messaggi di odio all’adolescente francese Mila, che all’inizio del 2020 aveva pubblicato su Instagram un video ampiamente discusso contenente frasi molto forti contro l’Islam. Nel processo, cominciato Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mercoledì un tribunale di Parigi ha giudicato undicididifrancese Mila, che all’inizio delsu Instagram unampiamente discusso contenente frasi molto forti. Nel processo, cominciato

Advertising

fanpage : In Francia le persone chiedono di ripetere la partita. - AndreaMarretti : RT @ilpost: In Francia 11 persone sono state giudicate colpevoli per aver inviato messaggi di odio all’adolescente che nel 2020 aveva pubbl… - LucaRovisoINTER : RT @ilpost: In Francia 11 persone sono state giudicate colpevoli per aver inviato messaggi di odio all’adolescente che nel 2020 aveva pubbl… - Mafara72 : RT @ilpost: In Francia 11 persone sono state giudicate colpevoli per aver inviato messaggi di odio all’adolescente che nel 2020 aveva pubbl… - ilpost : In Francia 11 persone sono state giudicate colpevoli per aver inviato messaggi di odio all’adolescente che nel 2020… -