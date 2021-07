Il Rilascio del passaporto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come richiedere per i cittadini residente in Italia o cittadini residenti o domiciliati a l’Estero: Il documento Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto. In Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come richiedere per i cittadini residente in Italia o cittadini residenti o domiciliati a l’Estero: Il documento Ilè rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo. In

Ultime Notizie dalla rete : Rilascio del ENAC, avviato iter per il decollo della compagnia aerea ITA Nell'ambito della procedura di rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA) alla neo compagnia aerea Ita (Italia Trasporto Aereo), si è svolta la riunione del tavolo tecnico Enac - Ita, presieduto dal direttore centrale ...

Zaki: come funziona l'iter per dargli la cittadinanza italiana ... come spiegato dai primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del PD, la mozione " Impegna il ...l'Egitto a in tutti i consessi europei ed internaziona li - si legge su Ansa " l'immediato rilascio ...

Rilascio del Coa ad Ita - GuidaViaggi GuidaViaggi ENAC, avviato iter per il decollo della compagnia aerea ITA (Teleborsa) - Nell'ambito della procedura di rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA) alla neo compagnia aerea Ita (Italia Trasporto Aereo), si è svolta la riunione del tavolo tecnico Enac - ...

ITA comincia a volare: riunione del tavolo tecnico in ENAC per rilascio certificato operatore aereo (FERPRESS) – Roma, 7 LUG – Oggi, 7 luglio 2021, nell’ambito della procedura di rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA) alla neo compagnia aerea ITA (Italia Trasporto Aereo), si è svolta una ...

