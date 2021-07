Gli Azzurri cantano a squarciagola “Notti Magiche” dopo la vittoria sulla Spagna | VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’inno di Italia ’90 cantato a squarciagola sul pulmino: si ripete dopo la vittoria con la Spagna quello che ormai è diventato un rituale per la Nazionale italiana, che ieri sera è stata in grado di sorprenderci ai rigori conquistando la finale di Euro 2020. Gli Azzurri hanno sconfitto la Spagna ai rigori dopo un primo tempo molto sofferto in campo. Al sessantesimo una rete di Chiesa ha portato in vantaggio la nostra nazionale, ma 20 minuti dopo è stato un goal di Morata a portare gli spagnoli al pareggio. I supplementari hanno lasciato il punteggio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’inno di Italia ’90 cantato asul pulmino: si ripetelacon laquello che ormai è diventato un rituale per la Nazionale italiana, che ieri sera è stata in grado di sorprenderci ai rigori conquistando la finale di Euro 2020. Glihanno sconfitto laai rigoriun primo tempo molto sofferto in campo. Al sessantesimo una rete di Chiesa ha portato in vantaggio la nostra nazionale, ma 20 minutiè stato un goal di Morata a portare gli spagnoli al pareggio. I supplementari hanno lasciato il punteggio ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? Gli #Azzurri sono a #Wembley ???? #ITA #ITASPA #ItaliaSpagna #Nazionale ???? #VivoAzzurro - iarollercoaster : voglio andare a cantare con gli azzurri nel bus - RosariaGaglione : RT @chetempochefa: Spero che gli azzurri possano fare un'altra bella prestazione in finale, cercando di vincere il trofeo. Non sarà un bene… -