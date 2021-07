Eric Adams vince primarie sindaco di New York City (Di mercoledì 7 luglio 2021) Eric Adams ha vinto le primarie democratiche per la corsa a sindaco di New York City di novembre. L’ex poliziotto afroamEricano ha ottenuto in vantaggio di 8426 voti su Kathryn Garcia. Adams ha affermato che una coalizione storica e diversa guidata dai cittadini della classe lavoratrice lo ha portato alla vittoria. Ora dovrà affrontare il Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021)ha vinto ledemocratiche per la corsa adi Newdi novembre. L’ex poliziotto afroamano ha ottenuto in vantaggio di 8426 voti su Kathryn Garcia.ha affermato che una coalizione storica e diversa guidata dai cittadini della classe lavoratrice lo ha portato alla vittoria. Ora dovrà affrontare il

