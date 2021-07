Covid Piemonte | 31 contagi e nessun decesso | bollettino 7 luglio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 31 nuovida-19 registrati oggi, 7, in, su 11.819 tamponi eseguiti, di cui 7.037 antigenici. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione. Zero i decessi, il totale rimane quindi di 11.696 vittime risultate positivi al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 69 (-15 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 624. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.534.634 (+11.819 rispetto a ieri), di cui 1.801.543 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 354.761 (+ 47 rispetto a ieri), ...