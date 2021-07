Covid: in Gran Bretagna nuovo picco di contagi, ma calano i morti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Salgono a 32.548 i contagi di oggi rispetto a ieri, ma le vittime sono 33. Ieri, martedì, erano stati registrati 28.773 contagi e 37 decessi. Il premier Johnson: "Passare da un diktat legale alla responsabilità personale" Leggi su rainews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Salgono a 32.548 idi oggi rispetto a ieri, ma le vittime sono 33. Ieri, martedì, erano stati registrati 28.773e 37 decessi. Il premier Johnson: "Passare da un diktat legale alla responsabilità personale"

