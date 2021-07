Covid Cina oggi, i contagi risalgono (Di mercoledì 7 luglio 2021) I contagi da Covid risalgono anche in Cina. Torna ad avere paura il Paese, dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, riferiscono le autorità di Pechino, sono stati confermati 57 nuovi casi. Si tratta del numero più alto di contagi dal 30 gennaio. Dei nuovi contagi, 15 sono a trasmissione locale e gli altri ”importati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Idaanche in. Torna ad avere paura il Paese, dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, riferiscono le autorità di Pechino, sono stati confermati 57 nuovi casi. Si tratta del numero più alto didal 30 gennaio. Dei nuovi, 15 sono a trasmissione locale e gli altri ”importati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

QdSit : La #Cina ha segnalato 57 nuovi casi di #coronavirus. In aumento rispetto ai 23 casi del giorno prima. Si tratta del… - Pautasso0Danilo : RT @SforzaFogliani: Nel 2015, gli scienziati militari cinesi hanno discusso su come armare i coronavirus della SARS, cinque anni prima che… - EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: Covid in Cina, risalgono i contagi: ma così tanti dallo scorso gennaio - AlessandroV1953 : RT @SforzaFogliani: Nel 2015, gli scienziati militari cinesi hanno discusso su come armare i coronavirus della SARS, cinque anni prima che… - fisco24_info : Covid Cina oggi, i contagi risalgono: 57 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 30 gennaio scorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina Covid, allarme ONU: povertà dilaga, persi 255 milioni posti di lavoro ... mentre è in corso una ripresa economica guidata da Cina e Stati Uniti, in molti altri paesi non si ... La pandemia di COVID - 19 ha anche influito negativamente sui progressi verso la parità di genere. ...

Nicaragua, Campomenosi (Lega), lotta al regime che reprime diritti e ospita terroristi italiani ...di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cina ...

Covid Cina oggi, i contagi risalgono Adnkronos Covid Cina oggi, i contagi risalgono I contagi da Covid risalgono anche in Cina. Torna ad avere paura il Paese, dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, ...

Covid in Cina, risalgono i contagi: mai così tanti dallo scorso gennaio Non sono numeri alti, ma il trend è positivo. E questo spaventa. I contagi da Covid-19 risalgono infatti anche in Cina, il Paese dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per ...

... mentre è in corso una ripresa economica guidata dae Stati Uniti, in molti altri paesi non si ... La pandemia di- 19 ha anche influito negativamente sui progressi verso la parità di genere. ......di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza...I contagi da Covid risalgono anche in Cina. Torna ad avere paura il Paese, dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per primo ha adottato strumenti per combatterla. Nelle ultime 24 ore, ...Non sono numeri alti, ma il trend è positivo. E questo spaventa. I contagi da Covid-19 risalgono infatti anche in Cina, il Paese dove la pandemia avrebbe avuto origine e quello che per ...