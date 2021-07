Consulta, morto ex presidente Giuseppe Tesauro (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ morto oggi a Napoli, Giuseppe Tesauro. Maestro del diritto, per sette anni alla guida dell’Antitrust, Tesauro, 78 anni, avvocato cassazionista che ha esercitato la sua attività presso lo studio legale Carnelutti, uno dei più noti della capitale, è stato giudice della Corte Costituzionale dal 2005 al 9 novembre 2014 e poi presidente della Consulta dal 30 luglio 2014 al 9 novembre 2014. Dal 31 marzo 2016 al 25 giugno 2018 è stato presidente di Banca Carige. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’oggi a Napoli,. Maestro del diritto, per sette anni alla guida dell’Antitrust,, 78 anni, avvocato cassazionista che ha esercitato la sua attività presso lo studio legale Carnelutti, uno dei più noti della capitale, è stato giudice della Corte Costituzionale dal 2005 al 9 novembre 2014 e poidelladal 30 luglio 2014 al 9 novembre 2014. Dal 31 marzo 2016 al 25 giugno 2018 è statodi Banca Carige. L'articolo proviene da Italia Sera.

