Concorso Giustizia Amministrativa, 130 funzionari e 38 assistenti informatici: ecco il primo bando dell'Ufficio per il processo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio è uscito il primo bando del Concorso Giustizia Amministrativa 2021 per 168 posti da destinare all'Ufficio del processo. La selezione, per titoli e prova scritta , ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio è uscito ildel2021 per 168 posti da destinare all'del. La selezione, per titoli e prova scritta , ...

