Cavi superconduttivi per la trasmissione di energia | accordo tra ASG e Chubu University

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) GENOVA, Italy, 7 Luglio 2021 /PRNewswire/L'Università die ASG Superconductors hanno siglato un"Memorandum of Understanding" per lo sviluppo e promozione di tecnologia eperdisu lunga distanza. In un mondo più green e sostenibile ladi corrente tramite tecnologia superconduttiva sarà chiamata a svolgere un ruolo primario nelle reti, sia per la progressiva entrata in esercizio delle energie rinnovabili, che rappresenteranno la maggior parte della produzione, sia per la progressiva ...