Carolina Marconi in cura per il cancro al seno si mostra mentre rasa i capelli | “Non ne potevo più di vederli cadere”

"Ecco a voi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola, non ne potevo più di vederli cadere e rasarli è stata una liberazione". Con queste parole pubblicate su Instagram Carolina Marconi ha accompagnato le immagini del suo bellissimo sorriso smagliante, ma senza più capelli. L'ex concorrente del Grande Fratello a marzo scorso è stata operata per un tumore al seno e tutt'ora sta affrontando la sua battaglia contro questo terribile male. Una sfida che fronteggia con ottimismo e grande voglia di vivere.

