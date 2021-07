Ultime Notizie Roma del 06-07-2021 ore 15 | 10

(Di martedì 6 luglio 2021)dailynews radiogiornale martedì 6 luglio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid e nel primo piano il vaccino Fazer è in maniera significativa meno efficace nel prevenire la diffusione della variante Delta lo indicano i dati diffusi dal Ministero della Sanità israeliano in un’analisi dell’infezione in un paese dove la vaccinazione di massa è venuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione i dati pur confermando che il vaccino Protegge dai casi seri che dell’ospedalizzazione indicano che nel prevenire i casi sintomatici accesa di circa il 30% passando dal 94,3% nel maggio scorso al 64% di giugno a fronte della diffusione della ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus, #Australia: annullati il Gran Premio di #Formula1 e la #MotoGp.?? #Zaia: «Abbiamo meno vaccini del n… - Corriere : ?? Lo sfogo di Silvia dopo la notte a casa Grillo: «Andrò da un terapista, anche se non sono tanto sicura che farà l… - Corriere : «Papa Francesco sta bene, degenza di sette giorni». Il cambio di tecnica a operazione... - Gabriel76403970 : @AryaSeven7 Dalle ultime notizie il progettoSandokan è fermo non si sa più se si farà .....è meglio che impara a fare pure le capriole ?? - zazoomblog : Le ultime sul mercato 2022 e le altre notizie della NASCAR - #ultime #mercato #altre #notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

'Viviamo settimane molto delicate, cruciali nella lotta contro il Covid, che è stata naturalmente la nostra priorità in questo anno e mezzo così difficile'. Lo ha detto il ministro della Salute, ...Non è stata soltanto la prima a scoprire l'ombelico in tv con il suo 'Tuca Tuca' , ma Raffaella Carrà è stata trasgressiva in più occasioni nei suoi brani. Con garbo ed educazione - ma in maniera ...Bregant: «La decarbonizzazione influenza la regionalizzazione dei mercati. In Cina produzione da forno elettrico +45%» Segui in diretta l’appuntamento sui prodotti piani con Bregant, Norsa, Gabrielli ...La showgirl argentina si rilessa ad Albarella, da lei definita "il paradiso". Ospite a Marcegaglia è seguita da un medico di Padova in questi ultimi mesi di attesa del secondo figlio.