Sondaggi Ixè | la Lega torna a crescere | giù il Movimento 5 Stelle

Il Pd è in ripresa al 19,6% e torna secondo partito in Italia nelle intenzioni di voto, in parità con FdI. Lo mostrano i risultati settimanali della media deielaborata da Termometro Politico sulla base delle rilevazioni effettuate dal 27 giugno a 3 luglio da sei istituti: SWG, Termometro Politico, Ixé, Euromedia, EMG Fratelli d'Italia, dopo aver ...Il Pd è in ripresa al 19,6%. Questi in sintesi i dati dell'ultima mediaelaborata da Termometro Politico. Il dato più saliente dell`ultima settimana - si legge in una nota - è il recupero del Partito Democratico, che salendo al 19,6% torna ai livelli di febbraio. ...