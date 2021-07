Sondaggi Euromedia | un partito di Conte dimezzerebbe i voti del M5S

(Di martedì 6 luglio 2021) Il Movimento 5 Stelle crollerebbe dal 14,7% al 7% se Giuseppedecidesse di strappare e fondare un suo. È quanto emerge dairealizzati daper La Stampa. Nello scenario di voto attuale, i pentastellati raccolgono il 14,5% dei consensi, l’1,7% in meno rispetto alla rilevazione di metà giugno. La Lega rimane prima forza politica seppur in calo di sette decimi al 20,5%. A pochi decimi di distanza si trova Fratelli d’Italia sondata al 20,2%. Cresce al 19,8% ilDemocratico così come Forza Italia che sale al 7,8%. In calo Azione, Mdp-Articolo1 e Italia Viva ...

...settimanali della media deielaborata da Termometro Politico sulla base delle rilevazioni effettuate dal 27 giugno a 3 luglio da sei istituti: SWG, Termometro Politico, Ixé,, EMG ...È questo il responso dei cinqueanalizzati per la scorsa settimana. Nella media negativa per il M5s rientrano il 14,5% die il 14,7% di Tecnè. Il Partito Democratico invece ...Nel frattempo si interrompe la scalata di Fratelli d’Italia, che scivola di 4 decimali al 19,6%, mentre la Lega smette per ora di calare, e si stabilizza al 20,8%. In leggero declino anche il Moviment ...FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori isti ...