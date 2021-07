Shock Mertens | ecco i tempi di recupero dall' intervento | brutte notizie per il Napoli

Advertising

CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Shock Mertens

Gossip Italiano.net

Operazionealla spalla , il Corriere dello Sport riporta i tempi di recupero per il centravanti belga: "Prima che tutto torni come prima, chepossa continuare ad essere quel principe da centotrentancinque gol, saranno indispensabili 70 - 80 giorni, e quindi se ne andrà via quest'estate senza ritiro (né a Dimaro - Folgarida e né a ...Chi si aspettava una squadra ancora sottosbagliava, Kjaer e compagni ci sono e giocano una ... La squadra di Martinez fa fatica a riprendersi, tiene botta e spera in Lukaku che ha inun ...BELGIO - ITALIA. Lo shock di questi quarti di finale di calcio di Euro 2021 vede i Red Devils contro Squadra Azzura, questo venerdì 2 luglio. Streaming ...Danimarca-Belgio è la partita valida per la seconda giornata del girone B degli Europei 2021. Tornano in campo i danesi dopo il malore che ha colpito Eriksen nel match d’esordio con la Finlandia e si ...