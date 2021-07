Sabatini: 'Napoli, Insigne è fondamentale. E De Laurentiis lo sa' (Di martedì 6 luglio 2021) Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter Sabatini , direttore sportivo del Bologna , sulla questione rinnovo che riguarda Lorenzo Insigne. " Insigne è fondamentale per il Napoli e il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021)- A Radio Kiss Kissè intervenuto Walter, direttore sportivo del Bologna , sulla questione rinnovo che riguarda Lorenzo. "per ile il ...

Advertising

MCalcioNews : Sabatini:'Napoli, Insigne è fondamentale. Luis Enrique? Non dalla sua parte stasera..' - salvione : Sabatini: 'Napoli, Insigne è fondamentale. E De Laurentiis lo sa' - sportli26181512 : Sabatini: 'Napoli, Insigne è fondamentale. E De Laurentiis lo sa': Il ds del Bologna: 'Spalletti l'ho visto ed è mo… - 100x100Napoli : #Sabatini smentisce l'interesse azzurro per #Svanberg e #Schouten. - Spazio_Napoli : Bologna, Sabatini smentisce: 'Il Napoli non mi ha mai chiesto questi due calciatori' -