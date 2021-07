Robert Downey Jr smette di seguire le co-star del MCU su Instagram e i fan reagiscono online (Di martedì 6 luglio 2021) L'attore Robert Downey Jr ha sconvolto alcuni dei suoi fan dopo aver smesso di seguire su Instagram i suoi colleghi nel Marvel Cinematic Universe. Robert Downey Jr. ha sconvolto i fan decidendo di non seguire più su Instagram i suoi ex colleghi nei film del Marvel Cinematic Universe. L'account della star di Iron Man, infatti, non riporta più i nomi degli altri interpreti di progetti molto amati come Avengers: Endgame e dei precedenti capitoli delle avventure dei supereroi. La scelta di Robert Downey Jr., o ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) L'attoreJr ha sconvolto alcuni dei suoi fan dopo aver smesso disui suoi colleghi nel Marvel Cinematic Universe.Jr. ha sconvolto i fan decidendo di nonpiù sui suoi ex colleghi nei film del Marvel Cinematic Universe. L'account delladi Iron Man, infatti, non riporta più i nomi degli altri interpreti di progetti molto amati come Avengers: Endgame e dei precedenti capitoli delle avventure dei supereroi. La scelta diJr., o ...

Lupomezzosangue : @biabon @Melikeit70 @whiteblossom16 Esatto. Quelli che odiano gli attori che recitano i cattivi sono dei grandissim… - Cinepazzia : Robert Downey Jr., prima di diventare lo stoico Iron Man, ha avuto qualche problemino con la droga. - shopping148 : @shopping148 == #follow #Share reminder: columbus blue jackets raffaella carra italy vs spain florence pugh gordon… - Adriana13881530 : RT @atenanevermind: Di Robert Downey Jr non so se guardare lui o le sue mani - CaterinaMontel3 : RT @IR0NLANG: robert downey jr ha veramente detto “l’era di tony stark è finita” e io sinceramente non ero pronta -