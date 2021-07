Ricerca: Human Technopole, Di Angelantonio direttore del Centre for Health Data Science (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Emanuele Di Angelantonio, medico, epidemiologo e statistico medico, guiderà il Centre for Health Data Science, precedentemente noto come Centro Analisi, Decisioni e Società, di Human Technopole, l'istituto per le scienze della vita con sede a Milano. Il centro è stato sviluppato in partnership con il Politecnico di Milano e svilupperà diversi filoni di Ricerca, tra cui l'Applied Health Analytics in collaborazione con il Politecnico di Milano. La missione del Centro è l'analisi e l'integrazione su larga scala ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - Emanuele Di, medico, epidemiologo e statistico medico, guiderà ilfor, precedentemente noto come Centro Analisi, Decisioni e Società, di, l'istituto per le scienze della vita con sede a Milano. Il centro è stato sviluppato in partnership con il Politecnico di Milano e svilupperà diversi filoni di, tra cui l'AppliedAnalytics in collaborazione con il Politecnico di Milano. La missione del Centro è l'analisi e l'integrazione su larga scala ...

