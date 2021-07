Raffaella Carrà | l’ultimo saluto alla Regina della tv | funerali e camera ardente

(Di martedì 6 luglio 2021) Giovedì lain Campidoglio Sono ore in cui si susseguono i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa di, stroncata a 78 anni da un tumore ai polmoni. Domani inizieranno così i saluti a quella che era considerata laTv. Il 7 luglio ci sarà il corteo funebre, giovedì lain Campidoglio e venerdì funzione funebrechiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Lasarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. ...

La coreografa statunitense spunta sulla piattaforma dei cinguettii con un post al vetriolo: ecco chi ha messo nel ...Si terranno venerdì 8 luglio a Roma i funerali di, morta a 78 anni, alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Domani alle 16 il feretro partirà dalla sua casa, in Via Nemea 21, con un corteo funebre a tappe per permettere ...