Leonardo | trovati 14 discendenti ancora in vita

Leggi su zon

(Di martedì 6 luglio 2021) Costruito un nuovo albero genealogico su 21 generazioni in cui figurano ben 14diin: caccia al DNA La caccia al Dna diDa Vinci fa un balzo in avanti grazie al nuovo e più completo albero genealogico della sua famiglia. Frutto di decenni di ricerche documentali, ricostruisce di padre in figlio 21 generazioni, dal 1331 a oggi, e identifica ben 14in linea diretta maschile attualmente viventi, di cui 13 finora sconosciuti. Il risultato, pubblicato sulla rivista Human Evolution da Alessandro Vezzosi (fondatore del Museo Ideale ...