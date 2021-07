Laurent Simons, bimbo prodigio: si laurea in fisica a 11 anni (Di martedì 6 luglio 2021) Laurent Simons si è laureato con lode in fisica all’età di 11 anni all’Università di Anversa. Il bambino ha impiegato un solo anno per completare il percorso di studi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021)si èto con lode inall’età di 11all’Università di Anversa. Il bambino ha impiegato un solo anno per completare il percorso di studi. L'articolo .

