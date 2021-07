Laurent Simons, bambino prodigio: si laurea in fisica a 11 anni (Di martedì 6 luglio 2021) Si chiama Laurent Simons , è un ragazzino belga - olandese di 11 anni , e già da tempo attira la curiosità del mondo su di sè. Un'attenzione conclamata lunedì, quando è stato proclamato dottore per ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Si chiama, è un ragazzino belga - olandese di 11, e già da tempo attira la curiosità del mondo su di sè. Un'attenzione conclamata lunedì, quando è stato proclamato dottore per ...

