Istituto Marangoni Firenze, ovvero la moda di domani (Di martedì 6 luglio 2021) Istituto Marangoni nasce a Milano nel 1935 con l'intento di formare le nuove generazioni per una naturale evoluzione della moda, per tramandare tradizione e savoir faire ma anche per incentivare creatività e innovazione. Un progetto nobile che in quanto tale ha riscosso in 85 anni di attività un enorme successo e il riconoscimento professionale a livello mondiale. Lo dimostrano le varie sedi che negli anni sono state aperte a Londra, Parigi, Firenze, Shanghai, Mumbai, Miami e Shenzhen, ma più di ogni altra cosa lo dimostrano i talenti che si sono formati presso Marangoni e che oggi rappresentano alcune ... Leggi su panorama (Di martedì 6 luglio 2021)nasce a Milano nel 1935 con l'intento di formare le nuove generazioni per una naturale evoluzione della, per tramandare tradizione e savoir faire ma anche per incentivare creatività e innovazione. Un progetto nobile che in quanto tale ha riscosso in 85 anni di attività un enorme successo e il riconoscimento professionale a livello mondiale. Lo dimostrano le varie sedi che negli anni sono state aperte a Londra, Parigi,, Shanghai, Mumbai, Miami e Shenzhen, ma più di ogni altra cosa lo dimostrano i talenti che si sono formati pressoe che oggi rappresentano alcune ...

Advertising

glooit : Istituto Marangoni Firenze, ovvero la moda di domani leggi su Gloo - ExBulletinUk : Istituto Marangoni Firenze Forges Ties with YNAP, Etro, Versace – WWD - HankHC91 : RT @artribune: Ellen Sheidlin davanti a Santa Maria del Fiore per Istituto Marangoni Firenze - glypho_mag : Ellen Sheidlin davanti a Santa Maria del Fiore per Istituto Marangoni Firenze - CiabattaUna : RT @artribune: Ellen Sheidlin davanti a Santa Maria del Fiore per Istituto Marangoni Firenze -