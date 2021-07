Israele: Bennett non ha i numeri per prorogare legge sulla cittadinanza (Di martedì 6 luglio 2021) Primo ostacolo per il Governo d’Israele guidato da Naftali Bennett, la proroga della legge sulla cittadinanza non raccoglie la maggioranza Il nuovo Governo di Israele da poco insediatosi trova già il suo primo grande ostacolo, dopo una discussione durata tutta la notte non ha raccolto i numeri necessari per prorogare la norma che impedisce l’estensione automatica della cittadinanza di Israele a palestinesi sposati con cittadini israeliani. Il dibattitto sulla votazione è durato tutta la notte e si è ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) Primo ostacolo per il Governo d’guidato da Naftali, la proroga dellanon raccoglie la maggioranza Il nuovo Governo dida poco insediatosi trova già il suo primo grande ostacolo, dopo una discussione durata tutta la notte non ha raccolto inecessari perla norma che impedisce l’estensione automatica delladia palestinesi sposati con cittadini israeliani. Il dibattittovotazione è durato tutta la notte e si è ...

Advertising

DaniaFalzolgher : RT @sobchak69: Siamo sempre lì. Il nuovo Governo di #Israele è la copia quasi conforme di quello criminale di #Netanyahu. E la Palestina ag… - genovesergio76 : Primo scivolone del Governo Bennett in Israele sulla legge sulla cittadinanza - tedpanski : RT @sobchak69: Siamo sempre lì. Il nuovo Governo di #Israele è la copia quasi conforme di quello criminale di #Netanyahu. E la Palestina ag… - fainformazione : Israele, il governo Bennett è già in difficoltà Nel 2003, al tempo della seconda intifada, adducendo motivi di sic… - fainfoesteri : Israele, il governo Bennett è già in difficoltà Nel 2003, al tempo della seconda intifada, adducendo motivi di sic… -