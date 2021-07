iPhone 13 con display a 120Hz solo sui Pro, dal 2022 su tutta la gamma | RumorHDblog.it (Di martedì 6 luglio 2021) A partire dal 2022 Apple dovrebbe avere a disposizione sia Samsung che LG per la produzione degli schermi per gli iPhone 14. tutta la gamma potrà contare sui 120Hz.Read More L'articolo iPhone 13 con display a 120Hz solo sui Pro, dal 2022 su tutta la gamma RumorHDblog.it proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021) A partire dalApple dovrebbe avere a disposizione sia Samsung che LG per la produzione degli schermi per gli14.lapotrà contare sui.Read More L'articolo13 consui Pro, dalsula.it proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : iPhone 13 con display a 120Hz solo sui Pro, dal 2022 su tutta la gamma | Rumor - iPadizate : Primera funda filtrada del iPhone 13 Pro Max ???? - LauraMaceroni : @GenCar5 @AudibleIt io li ascolto con l'iphone; troppo grande, cerchi qualcosa più piccolo come i vecchi lettori mp3? - ricordiseriali : RT @akkursio: Spendiamo 1500 euro di iphone. Facciamo selfie delle nostre facce di minchia in qualità perfette. Appena avvistiamo un ufo ci… - Irene_p2001 : RT @akkursio: Spendiamo 1500 euro di iphone. Facciamo selfie delle nostre facce di minchia in qualità perfette. Appena avvistiamo un ufo ci… -