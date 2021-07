Insigne e Mertens in vendita: De Laurentiis pronto alla rivoluzione (Di martedì 6 luglio 2021) Anche Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono in vendita, il calciomercato non guardia in faccia a nessuno. Nemmeno a quei giocatori che hanno fatto la storia al Napoli. Così Aurelio De Laurenitiis ha in mente la rivoluzione del Napoli con nuovi calciatori, ma anche con nuovi dirigenti e la rottura totale con Giuntoli va in questo senso. Il nuovo corso di De Laurentiis va verso il tagli degli ingaggi e Mertens e Insigne sono tra quelli che guadagnano di più in azzurro. L’attaccante belga dovrà stare fermo anche 80 giorni per infortunio, uno ‘stimolo’ in più per cercare un ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 luglio 2021) Anche Lorenzoe Driessono in, il calciomercato non guardia in faccia a nessuno. Nemmeno a quei giocatori che hanno fatto la storia al Napoli. Così Aurelio De Laurenitiis ha in mente ladel Napoli con nuovi calciatori, ma anche con nuovi dirigenti e la rottura totale con Giuntoli va in questo senso. Il nuovo corso di Deva verso il tagli degli ingaggi esono tra quelli che guadagnano di più in azzurro. L’attaccante belga dovrà stare fermo anche 80 giorni per infortunio, uno ‘stimolo’ in più per cercare un ...

