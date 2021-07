Gigi Hadid chiede rispetto ai paparazzi: “Sarà nostra figlia a scegliere se farsi conoscere” (Di martedì 6 luglio 2021) Con un lungo messaggio l’invito di Gigi Hadid Gigi Hadid da qualche mese è diventata mamma e inevitabilmente anche la sua vita è cambiata. La super top model 26enne ha dato alla luce la piccola Khai nata dalla relazione con il cantante Zayn Malik. La piccola ha la fortuna, o anche la sfortuna, a seconda dei punti di vista di essere figlia di due personaggi famosi e quindi da sempre c’è grande curiosità nei suoi confronti. Una curiosità che ha spinto la stessa Gigi Hadid a scrivere un lungo post sui social chiedendo rispetto dai ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 luglio 2021) Con un lungo messaggio l’invito dida qualche mese è diventata mamma e inevitabilmente anche la sua vita è cambiata. La super top model 26enne ha dato alla luce la piccola Khai nata dalla relazione con il cantante Zayn Malik. La piccola ha la fortuna, o anche la sfortuna, a seconda dei punti di vista di esseredi due personaggi famosi e quindi da sempre c’è grande curiosità nei suoi confronti. Una curiosità che ha spinto la stessaa scrivere un lungo post sui socialndodai ...

