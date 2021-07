Ennio Morricone | un anno dalla scomparsa del maestro | citazioni e ricordi

(Di martedì 6 luglio 2021)ci lasciava con la sua musica e l’eleganza delle sue note: rifiutò i funerali pubblici “per non disturbare”(Getty Images)“Io,sono morto“. Esattamente unfa il grandeci lasciò e con una lettera-testamento dove annunciò ‘lui stesso’ la propria morte. Era uno di quei personaggi che per la carriera e il lustro che ha dato all’Italia all’estero avrebbe meritato i funerali di Stato. Nulla di ciò avvenne. Non per gratitudine ma per “non disturbare”, scrisse nel testamento che il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | L'Auditorium Parco della musica di Roma è stato intitolato ad Ennio Morricone #ANSA - Frenkoz : RT @CockeyesSong: Ieri pomeriggio se n'è andata la grandissima #RaffaellaCarrà, oggi invece è il primo anniversario della scomparsa dell'im… - Frenkoz : RT @Antonio79B: 'Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così, a tutti gli amici che mi sono stati vicini ed anche a quelli un po' lonta… - Grazia_MB : RT @ProfCampagna: #RaffaellaCarrà Ennio Morricone a luglio 2020, poi Gigi Proietti, Carla Fracci, Franco Battiato e adesso Raffaella Carrà… - ledaefrati : Ennio Morricone - Metti Una Sera a Cena - Orch. Arrang. By Paolo Ormi - ... -

Ultime Notizie dalla rete : Ennio Morricone

La Zecca dello Stato ha deciso di omaggiare il grandeconiando una moneta commemorativa dal valore di cinque euro.e la sua arte verranno impresse per sempre sulle facce di una moneta. La Zecca dello Stato ha voluto ...A quasi un anno dalla scomparsa del maestro, oggi la Sindaca di Roma Virginia Raggi insieme ai familiari del maestro ha svelato la targa dedicata al compositore e direttore d'orchestra. Presenti anche il regista Giuseppe ...Inoltre da oggi L’Auditorium Parco della Musica prenderà anche il nome del maestro. “Roma ricorda il grande maestro Ennio Morricone che con il suo genio ha celebrato la musica, l’arte e il cinema in t ...SAN SEVERO – È in programma venerdì 9 luglio il prossimo appuntamento con l’Associazione Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando. Sul palco, con lo spettacolo The Best of Cinema, il Piccol ...