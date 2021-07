“Ecce Caravaggio” | alla scoperta del libro di Vittorio Sgarbi

(Di martedì 6 luglio 2021) Venerdì 9 luglio alle ore 21,30 il volume “. Da Roberto Longhi a oggi” sarà presentato al Fantini Club di Cervia CERVIA – E’ in arrivo sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia una serata speciale in compagnia dell’ospite, che venerdì 9 luglio alle ore 21,30 presenterà il suo nuovo. Da Roberto Longhi a oggi”, pubblicato da La nave di Teseo nella collana I Fari. Una cornice suggestiva per un volume di altissimo livello, opera unica nel suo genere, dedicata ad uno dei più grandi pittori italiani e ai suoi dipinti ...

...in malachite si rivolge allo sguardo languido del Fanciullo con canestro di frutta di, ...Homo: l'incontro fra il divino e l'umano per una diversa antropologia , a cura di Andrea ...Insieme a '', ritorna in nuova e ampliata edizione uno dei testi più amati del critico d'arte ferrarese ovvero '. Il punto di vista del cavallo'. "- scrive Sgarbi - è ...Si parte domenica 18 luglio con Vittorio Sgarbi, con il suo nuovo libro “Ecce Caravaggio” Quattro autori importanti, quattro libri di successo saranno protagonisti del nuovo evento di Masseria Li Reni ...Adnkronos) – Insieme a 'Ecce Caravaggio', ritorna in nuova e ampliata edizione uno dei testi più amati del critico d'arte ferrarese ovvero 'Caravaggio. Il punto di vista del cavallo'. "Caravaggio – sc ...