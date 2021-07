E tu dove vai in vacanza? (Di martedì 6 luglio 2021) E come prima di ogni Natale, Capodanno o Pasqua, il refrain é “à te e famiglia!!” …é arrivato il momento della solita domanda estiva :” ” Prima di scegliere dove trascorrere una vacanza indimenticabile con i propri bambini si deve capire qual’é il budget che si ha a disposizione.Dopo aver capito questo particolare non da poco,il secondo passo è quello di considerare tutte le destinazioni adatte sia ai bambini che agli adulti.Una vacanza in famiglia, fuori dall’Italia, significa che ci sono pratiche burocratiche specifiche da preparare, in tempo di Covid-19non ne parliamo. Dare priorità al benessere dei bambini Trattandosi di un ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 6 luglio 2021) E come prima di ogni Natale, Capodanno o Pasqua, il refrain é “à te e famiglia!!” …é arrivato il momento della solita domanda estiva :” ” Prima di sceglieretrascorrere unaindimenticabile con i propri bambini si deve capire qual’é il budget che si ha a disposizione.Dopo aver capito questo particolare non da poco,il secondo passo è quello di considerare tutte le destinazioni adatte sia ai bambini che agli adulti.Unain famiglia, fuori dall’Italia, significa che ci sono pratiche burocratiche specifiche da preparare, in tempo di Covid-19non ne parliamo. Dare priorità al benessere dei bambini Trattandosi di un ...

