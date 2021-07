Dialogo tra Montalbano e Catarella su Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Pariva che la stascione fusse chiù stascione e Muntilbano circava di non firriare truppa ma di arripusarsi: si faciva abbastare la natata eppoia nella cuntrura si faciva macari n’orata de somnia. L’Itaglia eri pirsa pe la Natialia del pallune e pariva che la ginta non pinsassa chiù alla malatia ma macari a pariari. La tilifunata di Catarelli vinna commo la bullitta della Uinda… “Dutturi, dutturi, macari lia è trista?”. “Catarè, ma mica sugno tifusa dell’Interra”. Catarelli: “Ma commmo non sapia che morse Raffailla Carraia?”. Muntilbano: “Lo sapia omnia Itaglia”. C: “E a lia non ci piaciva la Carraia?”. M: “Mi piacia: eri na fimmina china di volia di campari”. C: “A mia mi piaciva chella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Pariva che la stascione fusse chiù stascione e Muntilbano circava di non firriare truppa ma di arripusarsi: si faciva abbastare la natata eppoia nella cuntrura si faciva macari n’orata de somnia. L’Itaglia eri pirsa pe la Natialia del pallune e pariva che la ginta non pinsassa chiù alla malatia ma macari a pariari. La tilifunata di Catarelli vinna commo la bullitta della Uinda… “Dutturi, dutturi, macari lia è trista?”. “Catarè, ma mica sugno tifusa dell’Interra”. Catarelli: “Ma commmo non sapia che morse Raffailla Carraia?”. Muntilbano: “Lo sapia omnia Itaglia”. C: “E a lia non ci piaciva la Carraia?”. M: “Mi piacia: eri na fimmina china di volia di campari”. C: “A mia mi piaciva chella ...

Advertising

Confindustria : Le #imprese hanno un ruolo fondamentale per riportarci al senso di comunità. #Crescita e #progresso non possono esi… - chetempochefa : - 'Da questo casino solo tutti assieme ne usciremo. Anche grazie a te' - 'Grazie a me?' - 'Sì, se la smetti di dire… - AnnaAscani : L’accordo di ieri sera, tra Governo e parti sociali, è un risultato davvero importante. Per il @pdnetwork è fondame… - napolista : “E a lia non ci piaciva la Carraia?”. “Mi piacia: eri na fimmina china di volia di campari”. Di Vincenzo Aiello - elenavilla3 : RT @alessiarotta: Non c’è niente di più surreale della Lega che si dichiara aperta al dialogo sul #ddlZan dopo averlo tenuto in ostaggio se… -