DDL Zan: una battaglia giusta che ha preso una strada sbagliata (di S. Mentana) (Di martedì 6 luglio 2021) Per quanto una causa possa essere giusta, quando corre su binari sbagliati rischia di schiantarsi contro un muro. E a quel punto poco importa se si aveva ragione o torto, perché una volta che la partita è persa si deve attendere il prossimo giro. Questa parabola è esattamente quella che rischia di percorrere il DDL Zan. Da questo punto di vista poco importa quale sia il contenuto di questa legge: si batte per obiettivi nobili e come qualsiasi altra legge può essere migliorabile o peggiorabile. Quello che ci interessa comprendere è come questo DDL partendo da obiettivi giusti sia stato messo sui binari sbagliati e come sia arrivato a un passo dal naufragare. L’errore lo ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Per quanto una causa possa essere, quando corre su binari sbagliati rischia di schiantarsi contro un muro. E a quel punto poco importa se si aveva ragione o torto, perché una volta che la partita è persa si deve attendere il prossimo giro. Questa parabola è esattamente quella che rischia di percorrere il DDL Zan. Da questo punto di vista poco importa quale sia il contenuto di questa legge: si batte per obiettivi nobili e come qualsiasi altra legge può essere migliorabile o peggiorabile. Quello che ci interessa comprendere è come questo DDL partendo da obiettivi giusti sia stato messo sui binari sbagliati e come sia arrivato a un passo dal naufragare. L’errore lo ...

