Ddl Zan: oggi la calendarizzazione. Pd: i voti per approvarlo ci sono (Di martedì 6 luglio 2021) «Io penso che sui diritti gli spazi di mediazione siano limitati ma credo che i voti per approvare lo Zan ci siano». Lo afferma il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Giustizia, parlando...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - caffeinehighh : RT @thevisioncom: Italia Viva, dai cui voti dipende l’approvazione del ddl Zan in Senato, ha chiesto di modificare tre articoli della legge… - vivinbaro : RT @Michele_Anzaldi: Ddl Zan, Renzi: 'Meglio un compromesso che nessuna legge' -