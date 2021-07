DdL Zan, ci sono le date: ecco quando sarà discusso e poi votato in Senato. Le parole di Alessandro Zan (Di martedì 6 luglio 2021) È di questi minuti la notizia che la discussione per il Ddl Zan è stata calendarizzata, la data è stata annunciata. Ora che è stato stabilito il giorno, un primo grande scoglio è stato superato dopo i muri posti principalmente dai partiti di destra. Soddisfazione da Alessandro Zan, promotore della legge, che ora chiama tutti alla responsabilità. Calendarizzato il Ddl Zan C’è finalmente una data per la discussione del Ddl Zan e il voto, la legge contro l’omofobia e le discriminazioni sarà discussa in aula al Senato il prossimo 13 luglio alle 16.30, una prima grande vittoria dopo i continui scontri contro i muri che si opponevano sia ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) È di questi minuti la notizia che la discussione per il Ddl Zan è stata calendarizzata, la data è stata annunciata. Ora che è stato stabilito il giorno, un primo grande scoglio è stato superato dopo i muri posti principalmente dai partiti di destra. Soddisfazione daZan, promotore della legge, che ora chiama tutti alla responsabilità. Calendarizzato il Ddl Zan C’è finalmente una data per la discussione del Ddl Zan e il voto, la legge contro l’omofobia e le discriminazionidiscussa in aula alil prossimo 13 luglio alle 16.30, una prima grande vittoria dopo i continui scontri contro i muri che si opponevano sia ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - _dcc_16 : RT @CasaPoundItalia: I militanti di #CasaPound arrivati in corteo in piazza per manifestare contro il Ddl Zan,la cui calendarizzazione si s… - Roger85674604 : RT @_DAGOSPIA_: PURE ROCCO SI AMMOSCIA SUL DDL ZAN - 'HO SBAGLIATO A METTERCI LA FACCIA E LA MANO, NON LO RIFAREI' -