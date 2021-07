D’Amato | confermo immunizzati al 70% entro 8 agosto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – “Ringrazio il Generale Figliuolo, il suo appoggio non è mai mancato. Oggi stiamo nel Lazio al 44% di copertura in doppia dose e ho confermato al Generale che il nostro obiettivo è di raggiungere domenica 8il 70% dei vaccinati in doppia dose. Lavoreremo nelle prossime settimane per raggiungere questo livello.” “Da oggi sono state riaperte le prenotazioni nel Lazio e a breve, confido già nella giornata di domani, anche per la fascia 13-16 anni con vaccino Pfizer. Questo grazie alla programmazione regionale”. Così l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, a margine della visita del Generale Figliuolo, nell’hub vaccinale di Acea a ...