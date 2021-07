Covid | Johnson | dal 19 luglio stop mascherine e distanziamento

Advertising

Corriere : Londra riapre tutto. Johnson: «Avremo altri morti, i casi saliranno. Ma dobbiamo farlo ... - Adnkronos : Inghilterra riapre tutto il 19 luglio, Johnson: “Ci saranno altri morti”. - Agenzia_Ansa : Johnson dice basta alla mascherina obbligatoria al chiuso e al distanziamento #ANSA - albertomura : Johnson ha deciso di aprire tutto (nonostante la variante Delta e i contagi in aumento). Decisione incauta. Giusto… - Giovaranu : RT @Corriere: Perché Johnson ha deciso di aprire tutto (nonostante la variante Delta e i contagi in ... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Johnson

06 lug 08:06 Gb,conferma la fine delle restrizioni dal 19 luglio Il premier britannico Borisha confermato che dal 19 luglio la maggior parte delle restrizioni anti -in ...Basta mascherine obbligatorie e distanziamento in Gran Bretagna dal 19 luglio. Il premier Borisha annucniato di voler procedere come stabilito e di togliere le principali restrizioni rimaste nonostante il dilagare della variante Delta e gli oltre 20mila casi al giorno."Stiamo cercando ...Nonostante i nuovi contagi innescati dalla variante Delta siano in crescita costante, nel Regno Unito Boris Johnson è pronto a completare il percorso verso l'uscita pressoché totale dell'isola dal loc ...Un'indagine internazionale che ha coinvolto la National Crime Agency ha portato alla rimozione di DoubleVPN, il servizio utilizzato dai criminali informatici di tutto il mondo per mascherare la p ...