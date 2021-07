Cosa dicono davvero sul vaccino Pfizer i dati di Israele (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministero della Salute israeliano, Paese a cui tutti guardano perché ha la copertura vaccinale contro la Covid-19 più elevata, col oltre il 57% della popolazione alla seconda dose (il 90% degli over 50 ha completato il ciclo) ha diffuso alcuni dati sull'efficacia nei confronti della ormai dominante (nel Paese) variante Delta del vaccino Pfizer che hanno provocato reazione opposte: c'è chi ha parlato di efficacia ridotta (brutte notizie) e chi di efficacia confermata (buone notizie). Dove sta la verità? Dipende dalla prospettiva. Lo studio dice che il vaccino Pfizer Covid-19 è meno efficace contro la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministero della Salute israeliano, Paese a cui tutti guardano perché ha la copertura vaccinale contro la Covid-19 più elevata, col oltre il 57% della popolazione alla seconda dose (il 90% degli over 50 ha completato il ciclo) ha diffuso alcunisull'efficacia nei confronti della ormai dominante (nel Paese) variante Delta delche hanno provocato reazione opposte: c'è chi ha parlato di efficacia ridotta (brutte notizie) e chi di efficacia confermata (buone notizie). Dove sta la verità? Dipende dalla prospettiva. Lo studio dice che ilCovid-19 è meno efficace contro la ...

