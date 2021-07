Concorso discipline scientifiche STEM, per la prova orale si progetta attività didattica. Tutte le info utili (Di martedì 6 luglio 2021) Concorso discipline scientifiche STEM, dal 2 all'8 luglio si svolgerà la prova scritta, superata la quale i candidati dovranno affrontare la prova orale: in cosa consiste, cosa valuta, come viene valutata e con quale punteggio si supera. Alcuni USR stanno già convocando per la prova orale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021), dal 2 all'8 luglio si svolgerà lascritta, superata la quale i candidati dovranno affrontare la: in cosa consiste, cosa valuta, come viene valutata e con quale punteggio si supera. Alcuni USR stanno già convocando per la. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso discipline scientifiche STEM, per la prova orale si progetta attività didattica. Tutte le info utili - WeCanJob : Monza, concorso per 6 Amministrativi laureati in Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia e altre discipline -… - ProDocente : Concorso discipline scientifiche STEM, candidato assente o che non supera prove può ritentare per la stessa classe… - zazoomblog : Concorso discipline scientifiche STEM candidato assente o che non supera prove può ritentare per la stessa classe d… - orizzontescuola : Concorso discipline scientifiche STEM, candidato assente o che non supera prove può ritentare per la stessa classe… -