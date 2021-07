Caldo africano, bollino arancione su 9 città: le previsioni meteo. VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' imminente una nuova fiammata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Da mercoledì a venerdì l'aria calda in arrivo dal deserto farà schizzare le temperature sempre più in alto. Al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia, in Lombardia, in Veneto, fino a 39 al Centro sulle Marche, Toscana e Lazio. Punte anche superiori sono attese al Sud come in Puglia e Basilicata e sulle Isole Maggiori. Oltre al gran Caldo si dovrà fare i conti anche con lo sviluppo di forti temporali che fino a mercoledì interesseranno le Alpi occidentali, poi giovedì riusciranno ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' imminente una nuova fiammata dell'anticicloneche riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Da mercoledì a venerdì l'aria calda in arrivo dal deserto farà schizzare le temperature sempre più in alto. Al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia, in Lombardia, in Veneto, fino a 39 al Centro sulle Marche, Toscana e Lazio. Punte anche superiori sono attese al Sud come in Puglia e Basilicata e sulle Isole Maggiori. Oltre al gransi dovrà fare i conti anche con lo sviluppo di forti temporali che fino a mercoledì interesseranno le Alpi occidentali, poi giovedì riusciranno ...

Advertising

GiacoPastorio : @mante È giallo Caldo africano Ironia sul web non me ne vengono altre adesso - bizcommunityit : Meteo, caldo africano in tutta Italia: dove arrivano le temperature e fino a quando, allarme rosso - PlanetR7_ : Caldo africano in arrivo, torna anche la sabbia sahariana nei cieli italiani - InMeteo : Caldo africano in arrivo, torna anche la sabbia sahariana nei cieli italiani - ReTwitStorm_ita : #Meteo #Italia, in #Arrivo #Nuova #Ondata di #Caldo #Africano. Oltre 40 gradi: le zone più colpite… -