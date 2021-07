Calcio, Harry Kane: “Spero di rivedere in campo Christian Eriksen, tornerà il faro della Danimarca” (Di martedì 6 luglio 2021) Domani al Wembley andrà in scena la seconda semifinale degli Europei 2021 di Calcio tra Inghilterra e Danimarca. Le due compagini si giocheranno l’accesso all’atto conclusivo di questa rassegna continentale che si terrà sempre sul glorioso rettangolo verde britannico. La formazione inglese parte coi favori del pronostico e ha il vantaggio di giocare in casa contro però un avversario che ha dimostrato nel proprio percorso grande determinazione e qualità, soprattutto dopo quanto accaduto con il proprio giocatore simbolo Christian Eriksen. Il malore che colse il n.10 danese nella sfida contro la Finlandia ha fatto vivere ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Domani al Wembley andrà in scena la seconda semifinale degli Europei 2021 ditra Inghilterra e. Le due compagini si giocheranno l’accesso all’atto conclusivo di questa rassegna continentale che si terrà sempre sul glorioso rettangolo verde britannico. La formazione inglese parte coi favori del pronostico e ha il vantaggio di giocare in casa contro però un avversario che ha dimostrato nel proprio percorso grande determinazione e qualità, soprattutto dopo quanto accaduto con il proprio giocatore simbolo. Il malore che colse il n.10 danese nella sfida contro la Finlandia ha fatto vivere ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Harry Inghilterra, Kane: 'Sarà triste non vedere Eriksen in campo' Così Harry Kane alla vigilia di Inghilterra - Danimarca , seconda semifinale di Euro 2020, in merito all'assenza di Eriksen. L'attaccante ha poi dedicato anche un altro pensiero all'ex compagno di ...

Europei: Kane, sono amico di Eriksen,è triste che non ci sia Alla vigilia di Inghilterra - Danimarca, Harry Kane dedica un pensiero al suo ex compagno di squadra nel Tottenham, con il quale ha condiviso lunghi momenti di vita in campo e anche fuori. "Sono ...

"Espirito Santo chiude al City e blocca Harry Kane al Tottenham" Corriere dello Sport Europei: Kane, sono amico di Eriksen,è triste che non ci sia "Sono un buon amico di Chris (Eriksen ndr). Per me sarà triste non vederlo in campo domani. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nelle fortune calcistiche della Danimarca in questi anni, e ciò che gli è ...

