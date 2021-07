Almanacco del 06-07-2021 ore 07 | 30

(Di martedì 6 luglio 2021)del giorno è martedì 6 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti Martire Maria che la forma Latina dal greco marias volta mutuato dagli ebrei con Miriam numerose ipotesi riguardanti il suo significato la teoria più accreditata propone anata o Amore i proverbi dice piacere fatto Non ha perduto sono nati di Frida Kahlo Sylvester Stallone Max Gazzè Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Roger Roger li andiamo a fare ad Antonello Livia Emiliano buon compleanno i più rapidi Oggi ci hanno fatto arrivare i saluti Vivian Manuela Ilaria Roberta siete sempre meravigliose un pensiero anche nostro a RaffaellaCarrà ...

RiccardoLuna : Il Parlamento prova a fermare l'avanzata del telefono: 'Non scrive, meglio il telegrafo' #almanacco luglio 1890

GROSSETO " Martedì 6 luglio , santa Maria Goretti vergine martire, il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.57. Accadeva oggi: 371 a. C. " Battaglia di Leuttra, Epaminonda sconfigge Cleombroto I.E' questo il bellofuturo: che capita, ogni giorno, mentre stiamo facendo altro e poi a un certo punto che ne accorgiamo. Argomentidell'innovazione amazon Salute Tumore colon - retto, ...GROSSETO – Martedì 6 luglio, santa Maria Goretti vergine martire, il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.57. Accadeva oggi: 371 a.C. – Battaglia di ...Al via la prima cinematografica di "A Hard Day's Night", il primo film dei Beatles, in Messico si tengono delle controverse elezioni presidenziali che portano alla vittoria Carlos Salinas De Gortari: ...