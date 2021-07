A Plague Tale: Innocence su PS5 e Xbox Series X/S? Il video confronto dà leggero vantaggio alla console Sony (Di martedì 6 luglio 2021) Ora che l'upgrade next-gen di A Plague Tale: Innocence è arrivato sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X/S, arrivano i primi video che mettono a confronto la qualità delle due versioni. A tal proposito in calce a questo articolo proponiamo il video dello YouTuber Cycu1 che evidenzia come la versione per PlayStation 5 abbia un aspetto migliore grazie alle sue ombre. Le prestazioni sembrano tuttavia essere buone in tutte e tre le versioni next-gen, con quella PlayStation 5 che presenta alcuni piccoli cali, sebbene il video mostri solo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) Ora che l'upgrade next-gen di Aè arrivato sia su PlayStation 5 che suX/S, arrivano i primiche mettono ala qualità delle due versioni. A tal proposito in calce a questo articolo proponiamo ildello YouTuber Cycu1 che evidenzia come la versione per PlayStation 5 abbia un aspetto migliore grazie alle sue ombre. Le prestazioni sembrano tuttavia essere buone in tutte e tre le versioni next-gen, con quella PlayStation 5 che presenta alcuni piccoli cali, sebbene ilmostri solo ...

Advertising

AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationIT: Da oggi sono disponibili i giochi inclusi con PlayStation Plus nel mese di luglio! Gioca subito A Plague Tale: Innocence… - GameXperienceIT : A Plague Tale Innocence arriva su PS5, Xbox Series X|S e Switch, ecco il trailer di lancio - DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #APlagueTaleInnocence su #PS5 e #XboxSeriesX in un video confronto. - Eurogamer_it : #APlagueTaleInnocence su #PS5 e #XboxSeriesX in un video confronto. - alien_sick : comunque ho provato wwe battlegrounds e non è male, anzi parecchio divertente mentre a plague tale: innocence conos… -