A Monaco via all’ottavo Energy Boat Challenge (Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto a Montecarlo per l’8ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge, in programma dal 6 al 10 luglio 2021. Organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Motonautica (Uim) e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco. L’incontro è un importante occasione per mettere in mostra e proporre nuovi sistemi di propulsione pulita e alternativa. Questa edizione è supportata dai partner Iqos e Credit Suisse, affiancati da Bmw e Ypi. Raffaele Chiulli (Presidente Uim): “questa iniziativa, giunta alla sua 8ª edizione, sta producendo l’effetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto a Montecarlo per l’8ª edizione del, in programma dal 6 al 10 luglio 2021. Organizzato dallo Yacht Club de, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Motonautica (Uim) e la Fondazione Principe Alberto II di. L’incontro è un importante occasione per mettere in mostra e proporre nuovi sistemi di propulsione pulita e alternativa. Questa edizione è supportata dai partner Iqos e Credit Suisse, affiancati da Bmw e Ypi. Raffaele Chiulli (Presidente Uim): “questa iniziativa, giunta alla sua 8ª edizione, sta producendo l’effetto ...

